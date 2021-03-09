"ڤيو" تطلق مسلسلها الجديد "وادي الجن"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365 :

بدأت منصة "ڤيو"، عرض مسلسل "وادي الجن"، أحدث أعمال "إنتاجات ڤيو الأصلية" (Viu Original) العربية.

خرجت فكرة المسلسل الخيالي من فريق الإنتاج في "ڤيو"، وتم تنفيذه من قبل شركة "آي بروداكشنز" (iProductions)، ويصوّر قصة أربع طلاب جامعيين يستكشفون كهوف صحراء مصر الغامضة، ليجدوا أنفسهم في عالم سفلي تحكمه قوى شريرة.

ويشارك في بطولة المسلسل عددد من النجوم البارزين من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، كما يشهد مشاركة الفنانين الصاعدين: يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، إضافة إلى رؤى شنوحة ومحسن منصور، ومعهم خالد كمال وفراس سعيد وسينثيا خليفة، إلى جانب ظهور خاص لبشرى رزة وريهام سعيد.

والمسلسل من إخراج المصري حسام الجوهري، يشارك في الإنتاج رامز عاطف والمخرجة الفنية هند حيدر ومصممة الأزياء إيناس عبدالله.

وقال شادي أبو النجا، مدير عام "ڤيو" الشرق الأوسط": "نحن مهتمون جدّاً في استثمار المواهب الشابة في الأسواق التي نخدمها، وكي نحافظ على التزامنا هذا، نواصل دعم الشباب سواءً من خلال مشاركتهم في أعمالنا، أو من خلال الحكايات التي نختارها لمسلسلاتنا العربية الأصلية بما يلائمهم. نحن سعداء بقدرة مشتركي "ڤيو" على مشاهدة شغفنا وهو يتحوّل إلى واقع على شاشتهم، مقدّمين حكاية فريدة تشكّلت من أجل تحقيق تفضيلات الجمهور، وبنيت على الميثولوجيا العربية".

ويأتي إطلاق مسلسل "وادي الجن" بعد مجموعة من المسلسلات الناجحة التي قدمتها "إنتاجات ڤيو الأصلية"، مثل "أنصاف مجانين" و"زودياك" و"أنا شيري دوت كوم" و"دون" و"واحد + واحد" و"حب الطيبين".