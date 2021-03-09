يوسف الشريف يستعين بـ”الغربان” في بوستر “كوفيد 25”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الفنان يوسف الشريف “كوفيد 25” البوستر الرسمي والأخير للعمل المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وتصدر الشريف البوستر الذي انقسم نصفين، الجزء الأعلى ظهر يوسف الشريف وعدد كبير من الغربان كدليل على الموت. أما الجزء الآخر فيظهر بعض العلماء كمحاولة لإيجاد اللقاح وإنقاذ البشرية.

والمسلسل بطولة آيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

وكان يوسف الشريف قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “النهاية”، وهو مسلسل خيال علمي من إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، وشارك في بطولته، عمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي. ودارت أحداثه حول قصة المهندس زين في عام 2120 الذي يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم بعد انهيار دول العالم وتحكم الشركات في مصير كوكب الأرض.