دولارات محمد رمضان تستفز المتابعين!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: عاد الممثل المصري ومطرب المهرجانات محمد رمضان باستعراض دولاراته وأمواله واستفزاز متابعيه وهو يروج لأغنيته الجديدة “فيرساتشي” المقرر طرحها قريباً على طريقة الفيديو كليب عبر قناته على موقع “يوتيوب”.

ونشر رمضان صورة له على موقع “انستغرام” ظهر فيها جالساً على أحد الأماكن المرتفعة فى وسط مجموعة من العملات الورقية الأميركية “دولارات” وكأن السماء تمطر عليه نقوداً.

وأثارت الصورة سخرية واستفزاز المتابعين، متهمينه بعدم احترام مشاعر الجمهور متوسط الحال والفقراء، وقالت إحدى المتابعات: “متل اللي بحياته ما شاف مصاري فهمنا إن معك مصاري”، وقال آخر: “فهمنا إنو عندك فلوس خلاص”، واتهمه البعض بتقليد مطرب الراب المصري مروان بابلو الشهير بـ”بابلو” قائلين: “شكلك بتقلد بابلو”، و”بابلو”، و”بيقلد بابلو”.

ونصحه بعض المتابعين بمساعدة المحتاجين بدلاً من الاستعراض بنقوده فقالت إحداهن: “يا عم اسند الفقراء اللي في بلدك حتى الله يوفقك ويرزقك”، وقال آخر: “يا عم في ناس مش لاقية تاكل وحد ربك”.

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك في بطولة مسلسل “موسى” المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المُقبل 2021؛ إذ أطلقت شركة “سينرجى” الإعلان الدعائي للمسلسل كترويج له، وظهر “رمضان” مرتدياً الجلابية الصعيدية ومعه جماعة مسلحة تقتحم أحد المنازل، وكشف البرومو عن الفترة الزمنية التي يدور حولها العمل وهي فترة الأربعينات.