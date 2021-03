كيندال جينر تكشف عن رغبتها في أن تصبح أمًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تتطلع نجمة تلفزيون الواقع الأميركية والسوبر موديل العالمية كيندال جينر (25 عاماً) إلى السير على خطى شقيقاتها في ناحية الأمومة، حيث أعربت عن رغبتها الشديدة في أن تصبح أماً.

وخلال عرض الإعلان التشويقي للموسم الأخير من برنامج الواقع “Keeping Up With the Kardashians” قالت كيندال: “أريد أن أصبح أماً.. أريد أطفالاً بشدة وقريباً أيضاً”.

وتم نشر الفيديو التشويقي يوم الإثنين للموسم العشرين والأخير من سلسلة تلفزيون الواقع للعائلة الشهيرة، والتي تم عرضها لأول مرة في عام 2007.

وافتتح المقطع بإلقاء نظرة على بعض أكثر اللحظات الحميمية التي لا تنسى طوال مدة عرض البرنامج، على مدار الـ 14 عاماً الماضية، وخلال الفيديو يمكن سماع كيم كارداشيان وهي تقول: “دعت عائلتنا الكاميرات داخل منازلنا لتوثيق أكثر لحظاتنا الشخصية”. وأضافت: “لقد شاركنا الأمور العادية وغير العادية، انتصاراتنا ومآسينا، الآن نحن في موسمنا العشرين، وما زال لدينا الكثير من رحلتنا لنشاركها”.

في المقطع الذي ظهر على الإنترنت، كشفت كيندال جينر عن أنها تريد تكوين أسرة، لكن ما لم تتم مشاركته مع من تريد عارضة الأزياء أن تبدأ تربية الأبناء.

الجدير بالذكر، أن علاقة عارضة الأزياء بلاعب الدوري الأميركي للمحترفين ديفين بوكر بدأت في يوليو 2020، وفي يوم الحب، شاركت كيندال صورة لها برفقة ديفين تؤكد رسمياً علاقتهما.

كما أكدت مصادر مقربة من الثنائي، أن كيندال وديفين يخططان بالفعل لتصبح علاقتهما أكثر جدية.

وكشف المصدر عن أن كيندال كانت مستعدة للكشف عن علاقتها بديفين بشكل علني أكبر والتخلص من أي تكهنات غير ضرورية في وسائل الإعلام، لكنها دائماً ما تفضل عدم مشاركة حياتها الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتكتفي كيندال بمشاركة القليل.

وتابع المصدر: “أصبحت علاقتهما أكثر جدية وديفين يحب كيندال كثيراً.. كما أنه يجعلها تشعر بالراحة والأمان وهو محترم للغاية، وهي جميع الصفات التي تحبها كيندال”.