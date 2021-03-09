سام هيوين: سأنتهز أي فرصة لأداء شخصية بوند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: قال الممثل الاسكتلندي سام هيوين، بطل مسلسل “أوتلاندر” إنه يعتقد أن حلم أي ممثل أداء شخصية العميل الاستخباراتي البريطاني جيمس بوند.

وبرز اسم هيوين (40 عاماً) بصورة كبيرة لأداء شخصية بوند في المستقبل، بعدما أعلن الممثل دانيال كريج، الذي أدى شخصية بوند في 4 أفلام لبوند (2006-2008-2012-2015) أن فيلم” نو تايم تو داي” سيكون آخر فيلم له من سلسلة أفلام بوند.

ونقلت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية عن هيوين القول إنه سوف ينتهز أي فرصة لتأدية دور بوند. وقال: “لا أعتقد أن أي ممثل قد يقول لا، وإذا طلب مني تأدية هذا الدور سوف أكون سعيداً”.

يذكر أن أشهر أعمال هيوين هو مسلسل “أوتلاندر”، الذي بدأ تصوير موسمه السادس مؤخراً، ومن المقرر أن يعرض قريباً أحدث أفلام هيوين “ساس: ريد نوتس”.