كارول سماحة تحصد ملايين المشاهدات.. “شكرًا لكل الجمهور”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد نحو أسبوعين من طرحها، تواصل النجمة اللبنانية كارول سماحة حصدَ نجاح أغنية “شكرًا” التي طرحتها في ثاني تعاون لها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

فقد حافظت أغنية “شكرًا” لـ كارول سماحة على المرتبة الأولى في لائحة الأغنيات العربية الأكثر استماعاً لهذا الشهر، حيث حققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” وما يقارب المليون إستماع عبر تطبيق “أنغامي”.

وعبّرت كارول سماحة عن سعادتها بالنجاح الكبير للأغنية من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” حيث كتبت: “شكرًا لكل الجمهور.. ٤ مليون مشاهد لأغنيتي الجديدة (شكرا) سعيدة جدا بأرائكم وثقتكم بأعمالي مع حبي”.

جدير بالذكر أنّ أغنية “شكرًا” باللهجة المصرية، من كلمات أحمد مرزوق وألحان Yusuf Demirkol وتوزيع دياب ميقري. أما كليب الأغنية فكرته مختلفة عن كل الأغنيات العربية المصوّرة التي صدرت من قبل، حيث تجمع من خلالها شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بين كليبين منفصلين، الأوّل كليب كارول نفسه، والثاني للفنان هاني شاكر، من خلال ترابط الأحداث، من إخراج بتول عرفة.

نفيد بالذكر أن كارول سماحة أصدرت في الساعات الماضية أغنية جديدة حملت اسم “حياتي”، تعاونت من خلالها مع “دي جي” يوسف ومغني الراب العالمي لارتيست والرابر الكويتي دافي.