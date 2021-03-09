بلقيس تكشف قصص أشهر أغانيها في “أغاني من حياتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تطل النجمة بلقيس، كاشفةً النقاب عن القصص الكامنة وراء أشهر أغانيها، وأسرار نجاحها وجماهيريتها، في حلقة مميّزة من البرنامج الموسيقي الطربي الجديد “أغاني من حياتي” الذي يعرض على شاشة MBC1 أسبوعيًا كل أربعاء، في تمام الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية، و07:00 مساءً بتوقيت غرينتش.

بلقيس ستطرب الجمهور بمجموعة من الأغنيات وتبوح بما تخبّئه تلك الأغاني من أسرار وأخبار. وما بين فقراتها الغنائية على المسرح، ستتحدث بلقيس عن الرسائل النسائية التي تحاول إيصالها عبر أغنياتها والحالات النفسية المختلفة التي تعبّر عنها، كما ستستذكر تغيّبها عن المحاضرات في الجامعة لحضور الحفلات الموسيقية.

نفيد بالذكر أن برنامج “أغاني من حياتي” يستضيف كل أسبوع واحدًا من أبرز نجوم الغناء العرب، ليكشف كل فنان عن أغنيات من أرشيفه تحمل بين معانيها ونغماتها حكاية لا يعرف سرّها إلا صنّاعها، ويغنيها على المسرح كاشفًا للمشاهدين عن كيفية ولادتها وما حملته معها من حكايا وذكريات.