هشام جمال يتصدر مواقع التواصل.. تفاصيل القصة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر المنتج والممثل المصري هشام جمال، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في برنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الفنانة إسعاد يونس.

وكشف هشام جمال خلال الحوار عن أسباب نجاح مسلسله الأول "في بيتنا روبوت"، قائلا إنه يتفائل دائما بعائلة الفنان سمير غانم، وإنه تحدث مع الفنانة دلال عبدالعزيز، وقال لها: أول مرة أمثل، ومحتاجك تقفي جنبي في أول تجاربي التمثيلية، وكان ردها: طبعا يا حبيبي، مشيرا إلى أنها جسدت دور والدته في المسلسل، وكان "دمها خفيف وصدقها الجمهور".

وخلال الحلقة عبرت إسعاد يونس عن إعجابها الشديد بطريقة تفكير هشام جمال قائلة إنه يجيد التفكير، وتتوقع له مستقبلا كبيرا.





يذكر أن هشام جمال من مواليد 1995، ويعد أصغر منتج في مصر، وهو مؤسس شركة روزناما ريكوردز للإنتاج الموسيقي، وقام بإنتاج العديد من الكليبات الغنائية الناجحة لنجوم كبار مثل أحمد مكي، وأنغام، كما أنتج ألبوما غنائيا كاملا للفنانة دنيا سمير غانم.

ومنذ 5 سنوات خاض تجربة الإنتاج الدرامي وقدم عددا من المسلسلات أهمها: في اللا لا لاند، ونيللي وشريهان، وبدل الحدوتة 3، وفي بيتنا روبوت.