المتحدثات الذكية تتابع نبضات قلبك عن بعد.. خاصية جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح مطورين لانظمة المتحدثات الذكية، في تطوير خاصية جديدة تمكن المتحدثات الذكية بأنواعها من قراءة معدل نبضات القلب عن بعد

وتمت تجربة نظاما جديدا على أجهز أمازون إيكو وجوجل هوم، من المتحدثات الذكية، أثبت قدرته على رصد الاضطرابات في وتيرة نبضات القلب عن بعد، وفق موقع "ذا نكست ويب"، التقني.

ويعمل النظام الجديد على إرسال موجات فوق الصوتية باتجاه قلب الشخص الجالس قرب المتحدث الذكي، وحين ترتد هذه الموجات للمتحدث، تقرأها أجهزة المتحدث الذكي و تترجمها لمؤشرات حيوية للقلب.



ويرجع الفضل في ابتكار هذه التقنية الثورية، لباحثين في جامعة "واشنطن"، الذين قاموا باختبار هذه الخاصية على مجموعة من الأشخاص الأصحاء والمرضى، وكانت النتائج مبهرة بتمكن المتحدثات الذكية من ترجمة مؤشرات قلوبهم بدقة تقترب من دقة المعدات الطبية المتخصصة ومنها جهاز ECG المراقب لنبضات القلب.

وقد تطرح أمازون وجوجل هذه الخاصية في أجهزتهم المستقبلية بعد نجاح تجربتها على أجهزة "إيكو" و "هوم".

تحديثات كروم

وكانت قد أعلنت شركة جوجل عن تسريعها لوتيرة طرح تحديثات لمتصفحها "كروم"، حيث تطرح التحديثات كل 4 أسابيع بدلا من 6 أسابيع.

ووفق موقع "ذا فيرج" فإن تسريع وتيرة طرح تحديثات متصفح كروم، من المفترض أن تصب في مصلحة عملاء المتصفح، بتدعيم منظومته الرقمية وطرح المزيد من أدوات التصفح الجديدة التي توفر على المستخدمين الوقت والمجهود.

وذكر الموقع الأمريكي المختص بأخبار التقنيات أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها جوجل عن تسريع وتيرة تحديثات لمتصفح جوجل كروم خلال 10 سنوات.

ومن التحديثات التي ستحرص جوجل على إضافتها شهريا للمتصفح، ما يحسن من أداء استخدامه، ويعزز من أنظمة أمن وحماية المعلومات به.