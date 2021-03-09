روسيا رشحت مغنية طاجيكية ناشطة من أجل حقوق المرأة لتمثيلها في "يوروفيجن"

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





موسكو: رشّحت روسيا المغنية الطاجيكية الناشطة في مجال حقوق المرأة مانيجا سانغين (29 عاماً) لتمثيلها في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" في مايو المقبل، على أن تؤدي أغنية بعنوان "راشن وومن" ("المرأة الروسية").

وهذه المغنية المعروفة باسمها الفني مانيجا والتي اكتسبت شعبيتها بداية عبر شبكة "إنستغرام"، اختيرت بنتيجة تصويت الجمهور ضمن برنامج عبر محطة "بيرفي كانال" الاثنين لتمثيل روسيا ضمن المسابقة التي تقام في هولندا.

ولدت مانيجا عام 1991 في طاجيكستان، وهي جمهورية فقيرة في آسيا الوسطى كانت سابقاً ضمن الاتحاد السوفياتي، وهربت وعائلتها من الحرب الأهلية ليستقروا في موسكو بعد ثلاث سنوات.

واشتهرت مانيجا كمغنية من خلال مقاطع فيديو موسيقية قصيرة كانت تنشرها عبر "إنستغرام" وحصدت مئات الآلاف من المشاهدات.

وأوضحت مسابقة "يوروفيجن" في بيان أن مانيجا ستؤدي أغنية "راشن وومن" التي تتناول، بحسب الفنانة الشابة، "تحول وعي المرأة الذاتي على مدى القرون الماضية في روسيا".

ونقلت البيان عن مانيجا قولها إن "المرأة الروسية اجتازت رحلة مذهلة من كوخ الفلاحين إلى حق التصويت والترشح (وكانت من بين أول نساء العالم اللواتي نلنه)، ومن ورش المصانع إلى رحلات الفضاء".

وأضافت المغنية الشابة "أنا طاجيكية، لكن روسيا قبلتني وربّتني. أريد أن يرى العالم بلدنا كما أعرفه/ بلد كريم ومنفتح ولامع ولا يضاهى".

وإلى جانب مسيرتها الموسيقية، تنشط مانيجا في مجال حقوق المرأة واللاجئين، واستحدثت عام 2019 تطبيقاً للهاتف المحمول يشكل نظام إنذار للنساء ضحايا العنف المنزلي، وهي مشكلة حاضرة بقوة في روسيا.

وفي ديسمبر الفائت، عيّنت ايضاً سفيرة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.