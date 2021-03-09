الدراما التشويقية "قارئة الفنجان" على "شاهد VIP"

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"الخليج 365" من بيروت: من "عروض شاهد الأولى"، تنطلق أحداث الدراما التشويقية "قارئة الفنجان" من كتابة هاني سرحان وإياد صالح وإخراج محمد جمعة على منصة "شاهد VIP".

غموض وأحداث غريبة تحدث على أحد شواطئ بيروت، حيث يلتقي مجموعة من الشبان والفتيات من أعمار مختلفة وجنسيات متعددة، يتعرفون على بعضهم البعض، ويتحدثون عن الحظ والطالع وما حدث خلال العام 2020. وفي ظل هذه الأجواء، يكشف أحدهم عن تطبيق إلكتروني يتيح عبر قراءة الفنجان معرفة الطالع واستكشاف المستقبل، فيقوم الجميع بتحميل التطبيق المذكور، ويصوّرون فناجين القهوة عبر التطبيق، الذي يكشف عن أحداث محددة ستحصل لهم محدداً الأيام والتواريخ والساعات بينها موت وقتل وأمور مرعبة أخرى. ويجمع العمل كوكبة من النجوم العرب منهم أحمد فهمي، ورد الخال، باسم مغنية، روان مهدي، أحمد شعيب، يارا قاسم، محمود الليثي، فادي ابراهيم، تاتيانا مرعب، دوري السمراني وآخرين.

أحمد فهمي.. عمل تشويقي من نوع خاص

يوضح أحمد فهمي "أننا أمام عمل درامي تشويقي من نوع خاص، وهو جديد على العالم العربي"، لافتاً إلى "أنني أقدم شخصية المهندس سلام، الذي يبدأ رحلة البحث والكشف عن التطبيق، وتربطه علاقات مع معظم الشخصيات، كما يدخل في قصة حب لكن ليس بالشكل التقليدي". وعن معيار اختيار أدواره، يؤكد فهمي أن "ما يغريني في أي عمل هو النص قبل أي شيء آخر، وبعد أعمالي السابقة أحب أن أختار الدور الذي يليق باسمي، وطبعاً أثق جداً برؤية المخرج محمد جمعة". وعن الخلطة العربية من الممثلين من السعودية والكويت ومصر ولبنان، يشير إلى "أنني شاركت في أعمال عدة ضمت ممثلين من جنسيات مختلفة سابقاً، ويسعدني أن هذه التجربة تضم ممثلين من الخليج العربي كأحمد شعيب وروان مهدي.

باسم مغنية.. قصة افتراضية جديدة على عالمنا العربي

ويشرح باسم مغنية أن "العمل يطرح قصة افتراضية، نرى من خلالها أمور تتحكم بحياة مجموعة من الأشخاص، تؤذيهم وتؤثر على المحيطين بهم". ويؤكد أن "القصة جديدة في عالمنا العربي وحبكتها قوية، إضافة إلى رؤية المخرج محمد جمعة، والحشد الجميل من الممثلين الذين أقدرهم". ويضيف أن "عناصر العمل الفني متوافرة من نص ومعالجة وإيقاع سريع، إلى الممثلين، والدور الّذي يبقى الأساس بالنسبة لي ولا أساوم عليه". ويشرح بالقول أن "مجموعة شبان وشابات يسيطر عليهم تطبيق إلكتروني ويتحكم بحياتهم، وأقدم دور باسل مدير أمن المنتجع الذي تحصل فيه المشكلة، ونكتشف ارتباطه بأحداث عدة". ويثني على اللقاء الجديد مع ورد الخال وهي صديقة العمر التي يجمعني به خط درامي، ثم روان مهدي في أول لقاء معاً".

ورد الخال.. عمل متخيل وليس كلاسيكياً

من جهتها، تعتبر ورد الخال أن "ما يميز هذا العمل أنه خيالي، جديد وليس كلاسيكياً، وأنا عادة ما أحب مشاهدة هكذا أعمال غربية، كما يميزه هذا الحضور العربي من الممثلين، والفكرة وإن كانت غير واقعية إلاّ أن المنطق موجود فيها". تشير إلى أن "الأعمال العربية المختلطة تتغير وفيها بات يلتقي الممثل الخليجي والسوري واللبناني والمصري، ويسعدني تواجدي مع أفضل الممثلين، ومنهم فادي ابراهيم الذي كان سبب دخولي مجال التمثيل، وتعريف المخرجين بي، وطبعاً باسم مغنية الّذي تجمعني به صداقة خلف الكاميرا وجمعتنا أعمال عدة أمامها". وعن دورها، تقول "أجسد دور أميرة وهي امرأة قوية وغريبة الأطوار، تجمعها بزوجها علاقة مبنية على المال والسلطة، وتستغل الرجال لأغراضها الخاصة، وتريد التحكم بمصائرهم، لكن قارئة الفنجان ستغيّر الأقدار".

أحمد شعيب.. قراءة العمل أبهرتني في قصة غريبة من نوعها

أما أحمد شعيب، فيقول بأن "تجربتي في "قارئة الفنجان" جميلة وجديدة من نوعها، لجهة الفكرة وهي كذلك غريبة على العالم العربي"، مشيراً إلى أن "القراءة الأولى للعمل أبهرتني، وكنت سعيداً بأن أكون جزء من هذه التجربة". ويضيف بالقول: "لأن القصة غريبة، يجب أن يتم تنفيذها بطريقة صحيحة، وأن يحب الجمهور طريقة طرحها، ولا شك أن اللعبة الإخراجية وطبيعة الإنتاج في هذا النوع من الأعمال هما من العناصر الأهم". ويشرح "أنني أقدم دور رشيد، وهو شاب غامض ومصاب باضطراب عصبي يؤثر على النطق لديه، وهو ما خلق مشاكل إضافية لديه وجعله شخصية تحب العزلة، إلى أن يدعى إلى الحفل الّذي سنتعرف خلاله على التطبيق، ولتبدأ فور تحميله الأحداث والمشاكل مع كلّ الشخصيات".

روان مهدي.. جذبتني فكرة تقديم دراما الرعب المليء بالتشويق

تلفت روان مهدي إلى أن "أكثر ما جذبني للمشاركة في هذا العمل هو الخلط بين عدة جنسيات عربية وطبعاً النوع الجديد لهذه الدراما الذي لم أقدم مثله من قبل، خصوصاً أنني أحب خوض أنواع درامية جديدة إذا ما قدّمت بطريقة فنية جديدة". وتضيف أن "هذا العمل هو دراما الرعب المليء بالتشويق، ولفتتني الفكرة الأساسية عن التطبيق الالكتروني وكيف يمكن للإنسان أن تتملّكه فكرة معينة ويصدقها وتؤثر على حياته". وتشير إلى "أنني أقدم شخصية كارمن، وهي فنانة من أب كويتي وأم لبنانية، واجهت صعوبات في الخليج ومع أبيها، وبانتقالها إلى لبنان تتعرّف على رجل أعمال ومنتج لبناني، وتحاول شق طريقها". وتختم بالقول أن "الفكرة الأساسية، تتمثل في كيف يحول الإنسان دون أن تسيطر عليه بعض الأمور وتغير مبادئه وإنسانيه".

فادي ابراهيم.. الخيال والغرابة في القصة أثارا فضولي

من جهته، يشير فادي ابراهيم إلى "أنه حينما عرض عليّ العمل وعلمت بالقصة تحمست جداً، لأن في الحكاية شيء غريب لسنا معتادون عليه في الدراما العربية"، لافتاً إلى أن "المسلسل لا يشبه أي عمل قدمناه سابقاً، وقصته فيها الخيال والغرابة وهو الأمر الذي أثار فضولي، إضافة إلى كونه يجمع كوكبة من نجوم العالم العربي". ويوضح ابراهيم "أننا كنا نقدم أعمالاً تاريخية ونلتقي فيها بممثلين من مختلف الدول العربية، وقد تعلمنا مع بعضنا ومن بعضنا، لكن يومها لم تكن الفضائيات والانترنت متوافران، واليوم خرجنا من المحلية إلى الإقليمية". ويتوقف عند شخصية نزار التي يقدمها في العمل، فيقول: "هو رجل انتهازي، حقق بشطارته التي بناها عن طريق الأعمال غير المشروعة والسيئة، إلى أن حدّد التطبيق الالكتروني نهايته".

دوري السمراني.. في عصر السوشيل ميديا هل قصتنا افتراضية فعلاً؟

من جهته، يستهل دوري السمراني كلامه بالقول، أنه "في عصر السوشيل ميديا، لا أدري إذا ما كان يصح القول أن قصة "قارئة الفنجان"، هي افتراضية إذ يتناول العمل موضوع التكنولوجيا والهواتف الذكية، حيث أصبح لكل خدمة تطبيق، في حبكة ذكية وفريدة من نوعها". ويردف بالقول "أنني أقدم دور باهر السمان، وهو شاب لا علاقة له بشكل مباشر بالتطبيق، لكن وجوده أساسي في جانب معين، وهو شخصية شريرة نوعاً ما، ولا يشبه أدوار الشر التي لعبتها سابقاً". ويشير السمراني إلى أن "ثمة منافسة بين باهر وبين أكثر من شخصية ضمن سياق درامي محبوك"، كما يثني على التعاون مع المخرج محمد جمعة.

يارا قاسم.. شخصيات تتبدل حين يحركها الخوف!

أما يارا قاسم، فتشير إلى "أنني أجسد دور مريم وهي شابة حسّاسة، لكن الأحداث سترينا جانباً آخر من شخصيتها فتتغير ونراها في مواقف لا يمكن تخيلها فيها، وهي فتاة مستقلة وتواجه مواقف عدة". وتضيف أن "مريم تجمعها علاقة بجميع شخصيات العمل، ومنها مع سلام (أحمد فهمي) ستتطور خلال الحلقات إلى اهتمام". وتكشف "أنها أول من يعرف بالتطبيق بعدما سمعت عنه من أحد الأشخاص، ما سيورطها ويورط الجميع معها". وتشير إلى أن "الأحداث المرتبطة بالماضي والحاضر، تضعها في مواقف انفعالية قوية"، شارحة أن "كل شخصية مهما كانت طيبة وانسانية، سيأتي وقت معين، يحركها الخوف الّذي يتحكم في تصرفات الشخصيات".

المخرج محمد جمعة.. الجنسيات المتعددة للممثلين تعطي تنوعاً للعمل

يوضح المخرج محمد جمعة أن "قارئة الفنجان"، يطرح موضوع قراءة المستقبل من خلال تطبيق إلكتروني، يتحكم بمصير الشخصيات الذين حملوا التطبيق في اليوم نفسه، ليبدأ بعدها حبس الأنفاس والمخاوف، في عمل عصري فيه الرعب والتشويق. ويشير إلى أن "عدد حلقاته قليل، يعطي فرصة للمخرج لأن يقدم إيقاعاً أسرع وأقرب إلى النموذج السينمائي". ويشيد بفكرة تنوع جنسيات الممثلين، ويرفض اعتبارها عائقاً بل تعطي تنوعاً كما يقول. ويشير إلى أن "هناك تناغم وانسجام بينهم وقدموا تركيبة جميلة، وأظن أنها ستكون مثيرة للناس، وسيصل عبر منصة "شاهد" إلى كل المشاهدين العرب". ويضيف جمعة أن "التجربة الأولى لي كانت في فيلم "أحلام حقيقية" الذي فيه الكثير من التشويق والغموض، وها أنا أعود إلى النوع نفسه بعد 12 عاماً، ورغم تطور التقنيات لكن الإحساس بالمشاهد والإيقاع لا يختلف".

• من "عروض شاهد الأولى"، يمكن متابعة مسلسل "قارئة الفنجان" على "شاهد VIP" اعتباراً من الجمعة 12 مارس 2021.

