شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات لا تنسى فى الدراما المصرية على منصة watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منصة watch it عددا من المسلسلات التى لا تنسى فى الدراما المصرية من أجل متابعيها، منها "سوق العصر" بطولة أحمد عبد العزيز ومحمود ياسين وكمال أبو رية وأحمد سعيد عبد الغنى ونورهان، و"المال والبنون" بطولة أحمد عبد العزيز وعبد الله غيث ويوسف شعبان وفايزة كمال وشريف منير، و"لن أعيش فى جلباب أبى" بطولة نور الشريف وعبلة كامل ومحمد رياض ووفاء صادق ومنال سلامة وناهد رشدى وعبد الرحمن أبو زهرة، و"العصيان" بطولة محمود ياسين وداليا مصطفى وأحمد زاهر، و"أرابيسك" بطولة صلاح السعدنى، و"رأفت الهجان" بطولة محمود عبد العزيز.

وفى سياق متصل كشفت منصة watch it عن عرض جديد لمحبى وعشاق السينما والدراما، حيث تتيح المنصة مسلسلات كبار النجوم والنجمات لمدة 3 شهور وذلك بـ120 جنيها فقط، ويشمل العرض توقيتات عرض مسلسلات رمضان، ومنها موسي ونسل الأغراب والاختيار 2 وأمن قومى وكوفيد 25، والنمر والقاهرة كابول وضد الكسر وحرب أهلية ونجيب زاهى زركش وبين السما والأرض وضل راجل والملك.

وشهدت منصة watch it العديد من النجاحات فى عام 2020، حيث قدمت محتوى غاية فى الأهمية خلال العام الأصعب على البشرية، لتساهم فى حملات خليك بالبيت للوقاية من فيروس كورونا مقدمة محتوى لا يقاوم من أهم الأعمال، حيث حصلت على الحقوق الرقمية لأهم الأعمال الدرامية وأقوى الأفلام والمسرحيات وأنجح البرامج التليفزيونية، بالإضافة إلى حصولها على حقوق البث الرقمى لمباريات الدورى العام المصرى حصريا لأربعة مواسم مقبلة، إضافة إلى روائع الدراما المصرية بعد الحصول على الحقوق الرقمية حصريا لمكتبة التليفزيون المصرى ومدينة الإنتاج الإعلامى، مثل مسلسلات رأفت الهجان، ليالى الحلمية، أحلام الفتى الطائر، المال والبنون، أرابيسك، حديث الصباح والمساء وغيرها.

وأضافت منصة watch it باقة من أشهر مسرحيات الستينيات مثل "سيدتي الجميلة"، "موسيقى في الحي الشرقي"، "هاللو شلبي"، إضافة إلى مسرحيات حديثة مثل "الملك لير"، وتستعد المنصة لطرح مجموعة منتقاة من أقوى المسرحيات والأفلام مباشرة من دور العرض فى خطوة غير مسبوقة بالعالم العربى.