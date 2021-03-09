شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين يجدد تعاونه مع أكرم عادل فى "ست الناس" ويطرح تريلر الأغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب سامو زين لتقديم أغنية جديدة بعنوان "ست الناس" احتفالاً بعيد الأم الذى يتزامن مع يوم 21 مارس الجارى، ويتعون سامو فى الأغنية مع الموزع أكرم عادل، وهى كلمات عبد الرحمن إبراهيم، وألحان أحمد أسامة، وبدأ سامو للترويج للأغنية بطرح التريلر الأول لها قبل طرحها خلال الأيام المقبلة.

ويجدد سامو زين تعاونه مع الموزع أكرم عادل، بعدما قدم معه أكثر من أغنية منهم "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى" وغيرها.

وكانت آخر أعمال سامو زين زين أغنية "حبيتو" من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، التى طرحها بمناسبة احتفلات عيد الحب، وحققت نجاحا على موقع "يوتيوب".

وحل سامو زين ضيفاً على ندوة الخليج 365 قبل أسبوعين، وكشف خلال الندوة عن انفصاله عن زوجته المذيعة دينا صالح، وقال سامو زين إنه انفصل عن زوجته أم ابنه محمد، مضيفا أنه لن يتدخل أبدا في قرار أم ابنه الابتعاد عن الساحة الإعلامية وأنه داعم دائما للطرف الآخر في حياته.