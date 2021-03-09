شكرا لقرائتكم خبر عن حارس كانى ويست يقدم فيلما وثائقيا.. ويؤكد: مئات القصص لم يكشف عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الأيام المقبلة ستكشف الكثير من الأسرار عن حياة النجم العالمى كانى ويست، وذلك بعد أن أكد حارسه الشخصى تلقيه عروضا لكى يقدم فيلما وثائقيا عن فترة عمله مع كانى ويست الفائز بجائزة الجرامى والبالغ من العمر 43 عاما، وأشار إلى أنه يريد أن يبدأ التصوير فى أقرب وقت خلال الشهر المقبل.

وأخبر ستيف ستانوليس موقع "بيدج سيكس" أن كل يوم عمل مع كانى ويست كان بمثابة مغامرة جديدة"، وأشار إلى أن هناك مئات القصص التى لم يتم الكشف عنها حتى الآن.



كاني و حارسة الشخصي كاني و حارسة الشخصي

وبمجرد تداول الخبر بالمواقع الفنية الشهيرة مثل "ديلى ميل" و"فانيتى فير" تساءل الكثيرون هل سيكتفى ستيف ستانوليس بالكشف عن القصص التى جمعته بكانى ويست فى إطار العمل أم سيتطرق لأسراره الشخصية والعائلية التى تجد تفاصيلها دائما اهتمام وسائل الإعلام من شتى أنحاء العالم.



كاني ويست كاني ويست

يذكر أن كانى ويست تصدر عددا كبيرا من المواقع الفنية الشهيرة خلال شهر فبراير الماضى، وذلك بعد أن تقدمت زوجته نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان بطلب رسمى للطلاق، وذلك بعد ما يقرب من 7 سنوات من الزواج وإنجاب 4 أطفال.