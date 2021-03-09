أبو بعد إصابته بكورونا للمرة الثانية: أعانى من ارتفاع درجة الحرارة

القاهرة - سامية سيد - أكد المطرب أبو، لـ"الخليج 365"، أنه عزل نفسه داخل منزله وتلقى بروتوكل علاج فيروس كورونا، وذلك بعد إصابته بالفيروس للمرة الثانية، مشيراً إلى أنه خضع لإجراء مسحة وكانت النتيجة إيجابية، حيث يعانى من بعض الأعراض منها ارتفاع درجات الحرارة.

وحل أبو ضيفاً على تليفزيون الخليج 365 فى شهر يناير الماضى، وتحدث عن أغانى المهرجانات، مؤكدًا أنها منتشرة وموجودة وقوية وحقيقية وقادمة من نبض الشارع، مضيفًا: "بحب أغنية أخواتى".

وأضاف أبو أن ألحان أغانى المهرجانات "ذكية جدًا"، وهناك إقبال كبير على هذه الأغانى، مضيفًا: "الفن فن، ومحمد فؤاد عمل أغانى مهرجانات، وممكن أقدم أغانى مهرجانات ولكن بطريقتى".

وتابع: "هدفى من المزيكا سعادة الناس وبث البهجة فيهم، وهذا ما حدث فى أغنية 3 دقات، وحبيبى يا ليل، وأهواك".