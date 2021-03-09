شكرا لقرائتكم خبر عن رامى رفعت: تشرفت بغناء "أسرة شهيد" أمام الرئيس فى احتفال يوم الشهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان رامى رفعت عن فخره بالغناء فى احتفال يوم الشهيد، صباح اليوم بمركز المنارة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأضاف رامى أنه تشرف بغناء أغنية "أسرة شهيد" بصحبة الفنانين الكبار محمد ثروت ونادية مصطفى والفنانة جنات والطفل سليم، والأغنية من كلمات وألحان أحمد عصمت.



رامي رفعت

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الثلاثاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة بعنوان "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وذلك بمركز المنارة الدولى للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وقام بتقديم الحفل الفنان آسر يس ومحمد فراج.

يذكر أن الفنان رامى رفعت عرفه الجمهور لأول مرة من خلال برنامج "صوت الحياة" لاكتشاف المواهب الغنائية، ثم انضم لفرقة "أيامنا الحلوة"، وخلال السنوات الأخيرة قدم عددا من الأغانى المنفردة وأبرزها "خطوة فى حياتى، أول حب، أنا مين قدى الليلة دى، خلاص أنا استكفيت".