شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت وميجان ذا ستاليون وBTS أبرز المشاركين فى حفل الـ Grammy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك عدد كبير من نجوم الغناء العالمين فى حفل توزيع جوائز الجرامى " Grammy Awards " لعام 2021 ، حيث كشف القائمون على الحفل عن أسماء بعض النجوم الذين سيشاركون بتقديم استعراضات غنائية راقصة بهذا الحدث الفنى الضخم .

تأتى فى المقدمة النجمة العالمية تايلور سويفت التى تمتلك شعبية كبيرة حول العالم ، حيث من المقرر أن تشارك النجمة الشهيرة بتقديم عدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة بحفل لجرامى المقرر إقامته مساء يوم الأحد المقبل، بينما لم تكشف التقاريرعن تفاصيل استعراضات سويفت حتى الآن .

كذلك يشارك الفريق الكورى BTS بتقديم استعراضات غنائية بحفل الجرامى هذا العام، و من المعروف أن فريق BTS استطاع أن يضع بصمة من ذهب فى عالم صناعة الموسيقى العام الماضى بتقديم عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة و من أبرزها " Dynamite " .

كما يوجد بقائمة النجوم المشاركين بالحفل هذا العام نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون التى خطفت الأنظار بعدد من أغنياتها الناجحة التى أطلقتها خلال الفترة الماضية، وكانت البداية الحقيقية لنجاح ميجان كان من خلال كليب " WAP " الذى تعاونت فيه مع النجمة الشهيرة كاردى بى .