شكرا لقرائتكم خبر عن ‏يوسف الشريف فى صورة مع المخرج أحمد نادر جلال من كواليس "كوفيد 25" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم يوسف الشريف جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة من كواليس تصوير مسلسله الجديد "كوفيد 25"، الذى ينافس به فى السباق الرمضانى المقبل 2021، وعلق الشريف على الصورة عبر حسابه بموقع "فيس بوك" قائلا "مع المخرج الكبير أحمد نادر جلال واحد من الناس اللى ليهم فضل عليا وواحد من أهم المخرجين فى الوطن العربى.. كوفيد 25".



يوسف الشريف

مسلسل "كوفيد 25" من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج أحمد نادر جلال، والمسلسل تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول أحداث تصاعدية لعام 2025، وتجدد فيروس كورونا ومقاومة البشر له.



يوسف الشريف مع أحمد نادر جلال

وتعاقدت الشركة مع عدد من النجوم الشباب للمشاركة فى بطولة المسلسل بجانب يوسف الشريف، وهم أيتن عامر، أحمد صلاح حسنى، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، وعدد آخر من الفنانين، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى 15 حلقة.

وكانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "النهاية" وهو مسلسل درامى خيال علمى ومن إخراج ياسر سامى، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعى، ومحمد لطفى.

وفى سياق مختلف، كان يوسف الشريف، قد حذر جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "فيس بوك" من وجود شخص ينتحل شخصيته ويتواصل مع عدد من نجوم الفن في سوريا ولبنان للمشاركة في فيلم من إنتاجه، وكتب "عرفت مؤخراً أن في حد منتحل شخصيتى وبيتواصل مع نجوم وشخصيات تعمل بالوسط الفنى فى سوريا ولبنان (لهم كل الاحترام والتقدير) وبيطلب منهم مشاركته فى فيلم من انتاجه وعرفت برضه ان الحمد لله محدش فيهم صدقه".