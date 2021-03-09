شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحيى حفلاً غنائيًا فى الزمالك 20 مارس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم على الحجار حفلاً غنائيًا على مسرح الزمالك يوم 20 مارس الحالي، ومن المقرر أن يقدم من خلاله عدد من المفاجآت، وعدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة منها "يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، لو تعرفي، على قد ما حبينا، عارفة، بوابة الحلواني".

من ناحية أخرى يستعد النجم علي الحجار لطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "واسيبك ليه" على يوتيوب، من كلمات محمد جلال، وألحان محمد الطوخي، وتوزيع الموسيقي مادو، وطرح النجم على الحجار خلال الأيام الماضى أغنية "لو عايز"، من كلمات محمد جلال، وألحان ممدوح صلاح، وتوزيع أسامة كمال، وهى إحدى أغانى ألبومه الجديد، حيث من المقرر أن يضم الألبوم الجديد 17 أغنية منها 10 أغنيات جديدة لم تطرح من قبل.

كما أعرب النجم على الحجار عن سعادته البالغة بردود الفعل، الذى تلقاها عن أغنيته الأخيرة "لو عايز"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب في منزله، حيث قال عن الأغنية سابقا لـ"الخليج 365" :"أنا قصدت أعمل أغنية خفيفة ومرحة في ظل أزمة كورونا الكئيبة، وصورتها في البيت بالموبايل علشان أقول للناس إن كل واحد فينا ممكن يقضى على الملل والإحباط حتى وهو محبوس فى بيته".

وكانت آخر المشاركات لـ الحجار، هى حفله الغنائي الذى أقيم في دار الأوبرا المصرية، وشهد حضور جماهيري كبير في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتوفير وسائل التعقيم في المسرح للحفاظ على سلامة الحضور.