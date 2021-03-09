شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يطالبون بأقصى عقوبة على متحرش المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عدد من الفنانين عن غضبهم الشديد بعد واقعة تحرش شخص بطفلة صغيرة فى مدخل عمارة بمنطقة المعادى، وكتب النجم محمد هنيدى، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "الفيديو المنتشر لكائن بيتحرش بطفله بريئة مرعب لدرجة مخيفة، ومانصحش حد يشوفه، والحسنة الوحيدة إنه أظهر وحش من وسط وحوش كتير بتعيش بينا ورا وش بلاستيك بيخفى صفات أبشع مما نتصور، أتمنى القبض على المتحرش ده فورا أيا كان هو فين وربنا يحفظنا ويحفظكم"، وطالب الفنان أحمد السعدنى، بضرورة إعدام المتحرش، قائلا: "متحرش المعادى لازم يتشنق".



محمد هنيدى

وغرد المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "غلطت وشوفت فيديو الراجل المتحرش بالطفلة، الراجل ده نوع عقابه ماينفعش يتحكم بيه من رجل قانون عادى، لازم يتفكر فيه من مبدعين ساديين قادرين على ابتكار نوع عقاب بطىء ومؤلم ووحشى والأهم يكون علنى، مش انتقام منه على قد ما يكون عبرة لكل واحد على شاكلته، مش سجن وإعدام والكلام الفافى ده"، وكتب نجم نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو فى تغريدة عمرو سلامة قائلا: "أنا جاهز"، وعقب الأخير: "حاجة مؤلمة".



عمرو سلامة

وكتب الفنان أحمد الشامى، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "أنا بتمنى من ربنا إن أهل البنت يكونوا عندهم ثقافة التعامل مع الواقعة، يعنى ياخدوا حقهم بالقانون وميخافوش من القيل والقال وأهم حاجة يحتوو البنت وياخدوا بالهم منها".



أحمد الشامى

واجتاحت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعى، بعد واقعة تحرش شخص بطفلة صغيرة، حيث تردد أن ذلك حدث فى مدخل أحد العقارات بمنطقة المعادى فى القاهرة، وسجلت كاميرات مراقبة مثبتة فى المكان تفاصيل الجريمة، حيث قام المتحرش باستدراج الطفلة بالطابق الأرضى واصطاحبها بجوار سلم العقار، وبدأ فى تنفيذ جريمته حتى قامت إحدى السيدات من قاطنى العقار بفتح باب شقتها وفضح المشهد.