خاص| بعد دخولها العناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية للمنتجة اعتماد خورشيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد إيهاب خورشيد نجل الإعلامية والمنتجة اعتماد خورشيد، أن حالتها الصحية بدأت في التحسن، موضحا أنها في كامل وعيها إذ تخضع حاليا للعلاج في العناية المركزة.

وقال إيهاب في تصريحات لموقع "الخليج 365": "الحمد لله الوالدة تجاوزت المرحلة الحرجة، وبدأت حالتها الصحية في التحسن، وإن كانت مازالت تخضع للعلاج والمتابعة في العناية المركزة، وهي في كامل وعيها وتتحدث معنا دوما".

وكشف نجل المنتجة في تصريح سابق لـ"الخليج 365"، أنها غير مصابة بفيروس كورونا، وتعاني من وجود مياه على الرئة، وأكد الأطباء أنها تعيش بربع الرئة، بسبب تلف الرئتين مع ضعف عضلة القلب.

ونقلت المنتجة اعتماد خورشيد إلى المستشفى منذ 15 يوما، إثر معاناتها من ضيق في التنفس، وذلك بعد فترة وجيزة من عودتها للظهور بالتزامن مع وفاة وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، وإعلانها ونجلها إيهاب عن تلقي العزاء في شقيقه عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد بعد سنوات من رحيله، والحديث عن وجود شبهات تؤكد تعرضه للقتل.