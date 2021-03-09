سميحة أيوب.. رفضت عائلتها عملها بالسينما واختارت الطلاق هدية عيد ميلادها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل علينا اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، إذ ولدت في مثل هذا اليوم 8 مارس من العام 1932.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عنها:-

- سميحة أيوب ولدت في 8 مارس 1932 بحي شبرا في مدينة القاهرة.

- تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتلمذت على يد زكي طليمات.

- عرفها الجمهور منذ تقديمها المسلسل الإذاعي "سمارة" ومسرحية "رابعة العدوية".

- أول ظهور سينمائي لها كان تحت اسم "ناهد فريد" في فيلم "شاطئ الغرام" 1950، وذلك بسبب رفض عائلتها، حتى قررت مواجهتهم وتسمية نفسها باسمها الحقيقي.

- بلغ رصيدها في المسرح على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 عملا، منها: "رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، دائرة الطباشير القوقازية" وغيرها.

- في السينما تميزت من خلال أفلام عدة منها: "أرض النفاق، فجر الاسلام، مع السعادة، بين الأطلال" وغيرها.

- وفي التليفزيون قدّمت العديد من الأعمال البارزة من أهمها: "الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، المصراوية" وغيرها.

- كرمها عدة رؤساء منهم جمال عبد الناصر وأنور السادات، وأيضا السوري حافظ الأسد والفرنسي جيسكار ديستان.

- محسن سرحان كان الزوج الأول في حياة الفنانة أيوب، وطلاقها منه كان تنفيذا لطلبها منه في عيد ميلادها، موضحة خلال لقاء لها في برنامج "t's Show Time" عبر قناة CBC: "طلب مني اختيار هدية لعيد ميلادي فطلبت منه الطلاق".

- محمود مرسي هو زوجها الثاني، وانفصالهما كان صدمة لها، وقالت إنه حينما أخبرتها والدتها أنه طلقها "عزمت أصحابها على بط".

- الزيجة الثالثة في حياتها كانت من المؤلف الكبير سعد الدين وهبة، واستمرت 35 عاما حتى وفاته.

- آخر أعمال سميحة أيوب مسلسل "سكر زيادة" في رمضان الماضي، مع نادية الجندي ونبيلة عبيد.

- تستعد للظهور في موسم رمضان 2021 من خلال مسلسل "الطاووس" مع النجم السوري جمال سليمان والفنانة سهر الصايغ.