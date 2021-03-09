فن ومشاهير

سميحة أيوب.. رفضت عائلتها عملها بالسينما واختارت الطلاق هدية عيد ميلادها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل علينا اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، إذ ولدت في مثل هذا اليوم 8 مارس من العام 1932.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عنها:-

- سميحة أيوب ولدت في 8 مارس 1932 بحي شبرا في مدينة القاهرة.

- تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتلمذت على يد زكي طليمات.

- عرفها الجمهور منذ تقديمها المسلسل الإذاعي "سمارة" ومسرحية "رابعة العدوية".

- أول ظهور سينمائي لها كان تحت اسم "ناهد فريد" في فيلم "شاطئ الغرام" 1950، وذلك بسبب رفض عائلتها، حتى قررت مواجهتهم وتسمية نفسها باسمها الحقيقي.

- بلغ رصيدها في المسرح على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 عملا، منها: "رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، دائرة الطباشير القوقازية" وغيرها.

- في السينما تميزت من خلال أفلام عدة منها: "أرض النفاق، فجر الاسلام، مع السعادة، بين الأطلال" وغيرها.

- وفي التليفزيون قدّمت العديد من الأعمال البارزة من أهمها: "الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، المصراوية" وغيرها.

- كرمها عدة رؤساء منهم جمال عبد الناصر وأنور السادات، وأيضا السوري حافظ الأسد والفرنسي جيسكار ديستان.

- محسن سرحان كان الزوج الأول في حياة الفنانة أيوب، وطلاقها منه كان تنفيذا لطلبها منه في عيد ميلادها، موضحة خلال لقاء لها في برنامج "t's Show Time" عبر قناة CBC: "طلب مني اختيار هدية لعيد ميلادي فطلبت منه الطلاق".

- محمود مرسي هو زوجها الثاني، وانفصالهما كان صدمة لها، وقالت إنه حينما أخبرتها والدتها أنه طلقها "عزمت أصحابها على بط".

- الزيجة الثالثة في حياتها كانت من المؤلف الكبير سعد الدين وهبة، واستمرت 35 عاما حتى وفاته.

- آخر أعمال سميحة أيوب مسلسل "سكر زيادة" في رمضان الماضي، مع نادية الجندي ونبيلة عبيد.

- تستعد للظهور في موسم رمضان 2021 من خلال مسلسل "الطاووس" مع النجم السوري جمال سليمان والفنانة سهر الصايغ.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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