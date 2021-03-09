فن ومشاهير

رانيا فريد شوقي تهنئ رانيا محمود ياسين على مسلسل "الطاووس"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنانة رانيا محمود ياسين على مسلسل "الطاووس".

ونشرت رانيا ياسين صورًا لها بجانب بوستر العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"رمضان 2021، بإذن الله ليلى نصار، مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، إخراج رؤوف عبد العزيز، تأليف محمد ناير".

وعلقت رانيا فريد شوقي، :"بالتوفيق النجاح إن شاء الله حبيبتي، مبروك".

"الطاووس" تدور أحداثه في إطار اجتماعي يسيطر علية الغموض والتشويق، ويشارك في بطولة بجانب جمال سليمان، النجوم سهر الصايغ وسميحة أيوب وفرح الزاهد.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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