رانيا فريد شوقي تهنئ رانيا محمود ياسين على مسلسل "الطاووس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنانة رانيا محمود ياسين على مسلسل "الطاووس".

ونشرت رانيا ياسين صورًا لها بجانب بوستر العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"رمضان 2021، بإذن الله ليلى نصار، مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، إخراج رؤوف عبد العزيز، تأليف محمد ناير".

وعلقت رانيا فريد شوقي، :"بالتوفيق النجاح إن شاء الله حبيبتي، مبروك".

"الطاووس" تدور أحداثه في إطار اجتماعي يسيطر علية الغموض والتشويق، ويشارك في بطولة بجانب جمال سليمان، النجوم سهر الصايغ وسميحة أيوب وفرح الزاهد.