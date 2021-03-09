"فاجعة جديدة".. كيف علقت رانيا يوسف على واقعة التحرش بطفلة المعادي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

استنكرت النجمة رانيا يوسف، جريمة التحرش بطفلة داخل مدخل عمارة بميدان الحرية بمنطقة المعادي.

وكتبت رانيا، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "ستظل جريمة التحرش.. نشاهد فاجعة جديدة كل يوم آخرها الطفلة البريئة التي لم تبلغ من العمر 10 سنوات".

أضافت: "من أجل التخلص من الكلاب البشرية يجب أن يكون هناك قانون رادع للمتحرشين ليكونوا عبرة، وعقاب من يبرر التحرش لأي سبب حتى نتخلص من تبرير التحرش الذي يعطي القوة للمتحرشين".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه شخص أثناء استدراجه لطفلة داخل مدخل عقار، ويحاول التحرش والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

ويظهر أيضا في الفيديو صاحبة كاميرا مراقبة بالعقار تشاجرها مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يديه، ففر هاربا، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وباشرت النيابة التحقيق، وتبين من التحريات وجمع المعلومات، أن المتهم هو "م. ج" 32 سنة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الواقعة، أن الضحية طفلة تتسول بالشوارع، وجار البحث عن مكان إقامتها واستدعائها لسؤالها والتوصل لأسرتها.

وأوضحت التحريات، أن الحادث وقع أمام معمل تحاليل تعمل به فتاتان ظهرتا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وفور رؤية المتحرش خرجتا له لمنع اغتصاب الضحية.

ويقوم فريق من مباحث الإنترنت ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق في الواقعة، وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة وطلب التحريات عن الواقعة.