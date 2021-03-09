"بستنى عيد ميلادك علشان ألعب باللعب بتاعتك".. ويزو تحتفل بعيد ميلاد نجلها إسماعيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة ويزو بعيد ميلاد نجلها إسماعيل، أمس 8 مارس الجاري.

ونشرت ويزو مقطع فيديو وهي تلعب مع نجلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" كل سنه وانت طيب يانور عيني ربنا يخليك ليا ومايحرمنيش منك ويديك الصحة والعافية ويهديك ليا أنا وأبوك وتبقى بار بينا يانور الدنيا بحالها".

أضافت :" بستنى عيد ميلادك علشان العب فيه والعب بالعب اللي بتجيلك، بحبك يا قلبي، اسماعيل ابني حبيبي ونور عيني ربنا يحفظك ويحميك ويبعد عنك الشيطان".

علق شيكو على الفيديو :"هو دا إسماعيل، دا كبر أوي يازوز، ربنا يخليهولك يارب".

أخر أعمال ويزو مسرحية "ليلة العمر"، ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.