ميغان ماركل والأمير هاري ينتظران طفلة في الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 مارس 2021 05:34 مساءً - كشفت «ميغان ماركل» والأمير «هاري» - من بين التصريحات التي صدرت في مقابلة «أوبرا وينفري» الشهيرة - عن جنس طفلهما الثاني وقالا إنها فتاة، كما شارك الزوجان أيضًا نبأ ولادة طفلتهما الثانية في الصيف. وبحسب موقع «نيويورك تايمز» قال الأمير «هاري»: «إنها فتاة. ستولد في الصيف، وأشار إلى أنه لن ينجب المزيد من الأطفال، قائلاً: «اثنان هو كذلك».

وعندما سألت «وينفري» عن رد فعله الأولى عندما علم بنوع الجنين قال الأمير «هاري»، «مذهل. فقط ممتن. إنجاب أي طفل، أي واحد أو اثنين، سيكون أمرًا رائعًا. ولكن أن يكون لديك ولد ثم بنت، فما الذى يمكن أن تطلبه أكثر من ذلك؟ الآن لدينا عائلتنا، نحن الأربعة وكلابنا. إنه رائع»

كانت سألت «أوبرا» «ميغان» عن نوع المولود في وقت سابق في محادثتهما، لكن دوقة ساسكس فضلت أن تعلن عن الخبر عند انضمام «هاري» إليها ليعلناه سويًا. ذلك بعد أن شارك الزوجان أخبار حملهما المثير الشهر الماضي

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الأمير «هاري وميغان ماركل» أنهما يتوقعان طفلهما الثاني في الشهر الماضي بصورة جميلة بالأبيض والأسود، وذلك في ذكرى إعلان الأميرة «ديانا» عن حملها بطفلها الثاني – «هاري».

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وُلد طفلهما الأول، «آرتشي»، في مايو 2019. وفي أواخر العام الماضي، كتبت «ميغان» في افتتاحية لصحيفة نيويورك تايمز أنها تعرضت للإجهاض.

التقى الزوجان لأول مرة في Soho House في لندن في عام 2016 في حفلة لأحد الأصدقاء وتزوجا عام 2018 وبقيا في لندن حتى أواخر عام 2019.

في الأشهر الأولى من علاقتهما، عملت شبكة من الأصدقاء لمساعدتهما على الحفاظ على خصوصية علاقتهما، ولكن في النهاية اكتشفت الصحافة العالمية أنهما كانا معًا. منذ ذلك الحين، أصبحت علاقتهما معقدة.

طوال فترة علاقتهما، كان على الزوجين أن يخضعا لتدقيق وسائل الإعلام، لاسيما في بريطانيا، حيث رفعا دعوى قضائية ضد الصحف التي كشفت الرسائل المشتركة بين «ميغان» ووالدها قبل زفافها من الأمير «هاري».

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