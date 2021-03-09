مهرجان أفلام السعودية يفتح باب التسجيل في دورته السابعة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 مارس 2021 05:34 مساءً - أعلن أحمد الملا مدير مهرجان أفلام السعودية عن بدء التسجيل للأفلام والسيناريو في دورته السابعة المقرر عقدها في الفترة من 1-7 يوليو 2021م في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) وبدعم من هيئة الأفلام.

مهرجان أفلام السعودية عقد دورته السادسة عبر الانترنت

ويستقبل المهرجان مشاركات الأفلام والسيناريو لدورته السابعة وحتى نهاية يوم 1مايو 2021م، إضافة إلى كتابة السيناريو، ومشاركات الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة أو الطويلة.

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كما أشارت إدارة المهرجان بأنها ستقوم بالإعلان عن تفاصيل المسابقة والجوائز القادمة التي تستهدف من خلالها رفع مستوى التنافسية، إلى جانب الإعلان عن تفاصيل البرامج التطويرية والإثرائية من خلال مؤتمر صحفي سيتم عقده في الفترة القريبة المقبلة.

الجدير بالذكر أن "مهرجان أفلام السعودية"، منذ انطلاق دورته الأولى عام 2008م وحتى دورته السادسة 2020م، يهدف إلى توفير منصة للاحتفاء بالأفلام السعودية وصناعها، وعرضها لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور في أجواء سينمائية محفزة.

مهرجان أفلام السعودية أحد برامج المبادرة الوطنية لتطوير صناعة الأفلام السعودية التي أطلقتها الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالدمام.

ويسعى المهرجان ليكون محركاً لصناعة الأفلام ومعززاً للحراك الثقافي في المملكة، وتوفير الفرص للمواهب السعودية من الشباب والشابات المهتمين في صناعة الأفلام، والإحتفاء بأفضل الأفلام.

كما يسعى مهرجان أفلام السعودية إلى خلق بيئة لتبادل الأفكار بين المبدعين في صناعة الأفلام منذ انطلاقه في دورته الأولى في عام 2008 وحتى دورته السادسة في عام 2020.

المهرجان يأتي ضمن خطة على مدار العام تعطي أصحاب المواهب في صناعة الأفلام العديد من الفرص الكثيرة للتعلم مباشرة من أجود الممارسين المحليين والعالميين في هذا المجال، كما يوفر لهم البنية التحتية لعرض أفلامهم والتواصل مع الجمهور.

للمشاركة عبر موقع المهرجان الإلكتروني: www.saudifilmfestival.org

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