فيروز وشيرين عبد الوهاب ونانسي عجرم الأكثر استماعا في مصر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 مارس 2021 05:34 مساءً - بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، كشفت منصة Spotify عن قائمة أكثر فنانات تم الاستماع لهن منذ بداية 2021 خلال شهري يناير وفبراير، على الصعيدين العالمي والمحلي في مصر، مشيرة إلى أن Taylor Swift جاءت في الصدارة، وفي المركز الثاني جاءت Ariana Grande، ثم Dua Lipa. أما قائمة أعلى الفنانات العربيات استماعا في مصر، فتضم فيروز وشيرين ونانسي عجرم.

فيروز الأكثر استماعا في العام 2021

كما أعلنت منصة Spotify، التزامها العالمي تجاه تعزيز المساواة للنساء في مجال المُحتوى الصوتي والاحتفاء بإسهاماتهن في هذا المضمار، وذلك من خلال مبادرة EQUAL، التي أطلقتها اليوم، لتُسلط الضوء على إسهامات الفنانات محليًا وإقليميًا ودوليًا من خلال عقد شراكات عالمية وتفعيل حضورهن على المنصة وإعطاء محتوى جديد بالإضافة إلى تقديم الدعم لهن داخل وخارج المنصة.

شيرين عبد الوهاب ضمن قائمة الأكثر استماعا

وكانت المنصة أطلقت في نوفمبر الماضي، مبادرة صوتك، وهي مبادرة تهدف لتعزيز تمكين الفنانات الصاعدات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وانضمت النجمة العربية لطيفة إلى المبادرة بصفتها عرابتها.

تتضمن المبادرة إبراز أكثر من 200 من قوائم التشغيل الأعلى على Spotify مثل Today’s Top Hits و Viva Latino و Modus Mio صور النساء على جميع أغلفة قوائم التشغيل للاحتفال بهن وزيادة الوعي على المنصة وضمان حصول المزيد من المُستخدمين على فرصة الاستماع إليهن، وستضم قوائم تشغيل Spotify مثل Women of Arab Music و SAWTIK و Iconic Arab Women الفنانات العرب في EQUAL Hub.

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