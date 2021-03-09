“شفيت”.. تغريدة نوال الزغبي تتصدّر تويتر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: رغم مرور يومين على إطلالتها في برنامج “بصراحة مع” على شاشة MBC1، لا تزال النجمة اللبنانية نوال الزغبي تتلقى أصدءًا إيجابية حول جرأتها في الحديث مع الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان بعدد من المواضيع الشخصية

جلسة نوال مع نيشان كانت مليئة بالمواقف والتجارب الإنسانية والاجتماعية والخُبرات التي عاشاها في حياتهما. وقد روت نوال في البرنامج معاناتها جرّاء خطأ طبّي في وجهها وبكائها أمام المرآة، كاشفةً عن انزعاجها عندما كانت توجه إليها الانتقادات بسبب هذا الخطأ الطبي دون إدراك المنتقدين كم عانت من هذه المشكلة.

وبعد الحلقة نشرت نوال الزغبي تغريدة مؤثرة أكدت من خلالها أنها اجتازت هذه الأزمة، فأصبحت تتحدّث عنها براحة أكبر.

وكتبت نوال: “عندما تتمكن من سرد قصتك ولا تجعلك تبكي ! فهذا انك شفيت”، فنالت التغريدة تفاعلًا ملحوظًا من المتابعين، خاصةً أن قصّة نوال جاءت بمثابة حافز للمتابعين لتخطي الأزمات التي قد تعترضهم في الحياة.

نفيد بالذكر أن نوال الزغبي تألقت خلال الحلقة بإطلالة كاجوال أنيقة جدًا، فنالت إطلالتها حيزًا كبيرًا من التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت نوال الزغبي قد طرحت في الفترة الماضية أغنية “عقلي وقف” من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع، وميكس، وماستر وسام عبد المنعم، والكليب حمل توقيع المخرج فادي حداد.