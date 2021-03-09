لايف ستايلز ستوديوز تنفذ 8 كليبات مع المخرجة ردينة حاطوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تعاقدت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” مؤخرًا مع المخرجة اللبنانية ردينة حاطوم لتنفيذ أكثر من 8 كليبات سيتم طرحها تباعًا بعد عيد الفطر المبارك.

بعض هذه الكليبات هي للفنانين: أحمد علي وأسما دغمة لأغنية ديو تجمعهما، والفنانة التونسية غادة يعقوب، والفنان محمد سرور في رابع تعاون له مع الشركة والفنانة الموهوبة والنجمة الصاعدة فيروز حسن في أول عمل فني مشترك.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة “لايف ستايلز ستوديوز” استلمت كليب الفنانة آية عبد الرؤوف في ثاني تعامل لها مع الشركة، وكليب الفنانة أسما.

هذا وبدأت “لايف ستايلز ستوديوز” في تنفيذ العديد من المشاريع الفنية الأخرى مع كل من المخرج عادل سرحان والمخرج فادي حداد الذي باشر مؤخرًا بتصوير عمل جديد له مع الشركة بعد تخفيف اجراءات الحجر الصحي في لبنان متخذًا إجراءات وقائية متكاملة أثناء التصوير.

إذًا يبدو من الواضح أن شركة “لايف ستايلز ستوديوز” ونجومها يعدون الجمهور بموسم صيفي فني مبهر وحار.