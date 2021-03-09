شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة ميجان ذا ستاليون تطلق صندوق "Women On Top" بمليون دولار لدعم النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع اليوم العالمى للمرأة، أعلنت النجمة العالمية ميجان ذا ستاليون عن إطلاق "Women On Top"، وهو صندوق جديد بقيمة مليون دولار لدعم النساء فى مجالات التعليم والأعمال بالإضافة إلى الأعمال الخيرية، وهوالخبر الذى تصدرعدد كبيرمن المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها " ام ان أى " .

كشفت أمس مغنية الراب الشهيرة عن تفاصيل الصندوق، الذى يتم تنفيذه بالشراكة مع Fashion Nova ، للاحتفال باليوم العالمى للمرأة، حيث اشارت أنه من المقررأن يتم تقديم المنح والتبرعات والمنح الدراسية من صندوق مليون دولار طوال شهر مارس ، مع حصول جمعية الشابات المسيحيات فى هيوستن على أول منحة بقيمة 25000 دولار .

تحدثت ميجان ذا ستاليون عن الصندوق فى بيان رسمى و أكدت: "أنا متحمسة جدا للتعاون مع Fashion Nova Cares فى مبادرة " Women On Top "وأن أكون جزء من التبرع بمليون دولار لدعم الأعمال والمنظمات التى تقودها النساء.. هذه التبرعات ستغير حياتهن وستساعد النساء من جميع الأعمار على الاقتراب خطوة واحدة من تحقيق أحلامهن " .

يذكرأنه من المقرر أن تشارك ميجان ذا ستاليون فى حفل توزيع جوائز الجرامى لعام 2021 والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل، وهو الحدث الذى سيشارك فيه عدد كبير من نجوم الغناء حول العالم .