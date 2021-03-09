شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال: عائلة سمير غانم تميمة الحظ فى جميع أعمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان هشام جمال، فى برنامج " صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس، عن حبه لعائلة سميرغانم وأنه يتفاءل بالعمل معهم وأشارأنهم تميمة الحظ له خاصة أنه قدم العديد من الأعمال الناجحة مع النجمة دنيا سمير غانم، حيث أنتج أول ألبوم غنائي لها، وكذلك أول بطولة مطلقة فى "لهفة" عام 2015، وفي العام التالي أنتج مسلسل نيللي وشريهان والذي شارك دنيا بطولته شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم، ثم مسلسل "في لالالاند" وأيضا مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة"، وأيضا تعاون هشام جمال مع النجم سميرغانم وذلك من خلال مشاركته فى جميع مسلسلات دنيا، وبالتالى عائلة غانم " وش السعد " على هشام جمال فى نجاحاته.



هشام جمال و دنيا

وكشف هشام جمال، كيف أقنع النجمة دلال عبد العزيز مشاركتها في مسلسل "في بيتنا روبوت"، قائلا:" بحب عيلة سمير غانم أوى وبكون متفائل بيهم، من أول ما بدأنا بمسلسل لهفة فى الأول قلت لدنيا وجود دلال عبد العزيز قيمة معانا قالتلى ماما هتوافق وهترحب جدا والمكالمة مخدتش دقيقتين، وقولتلها أول مرة ليا أمثل، وعاوزك تقفى جنبى في أول تجاربى التمثيلية، قالتلى معاك يا حبيبى متقلقش، وعملت دور أمى وكان دمها خفيف ومتصدقة".

مسلسل "فى بيتنا روبوت"، بطولة كل من: شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، دنيا سامى، أوتاكا، مى دياب، نيللى محمود، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم: أحمد زاهر، هشام ماجد، ناهد السباعى، أوس أوس، شيرين، عارفة عبد الرسول، حنان سليمان، سامى مغاورى، من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدى، وإخراج وليد الحلفاوى، وهو من إنتاج سينرجى وروزناما.

ودارت أحداث مسلسل فى بيتنا روبوت، فى إطار اجتماعى كوميدى عن المهندس يوسف الذى يقوم بدوره الفنان جمال هشام الذى اخترع روبوتين، هما لذيذ "عمر وهبة" وزومبا "شيماء سيف" ليساعداه هو وزوجته سارة التى تقوم بدورها الفنانة ليلى زاهر