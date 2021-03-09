شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حلوة الدنيا سكر.. ملخص الحلقة 3 من حكاية "لا سحر ولا شعوذة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل قناة DMC عرض حكاية "لا سحر ولا شعوذة"، رابع حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من بطولة هنا الزاهد، وشهدت أحداث الحلقة الثالثة استخدام "شيرين"، هنا الزاهد للسحر ودخولها فى أفكار "حازم"، مدير البنك الذى يجسده محمد كيلانى، لكى تقرأ أفكاره ليقع فى حب صديقتها الوحيده "نادية" ياسمين رحمي، ومع الوقت تكتشف أنه معجب بها وتقرأ ما يقوله عنها فى أفكاره وتدخل فى شجار مع صديقتها "نادية" بسببه.

وتتوالى الأحداث بذهاب شيرين - هنا إلى جدتها سونيا - ليلى عز العرب وهي ساحرة لتساعدها فى هذا الأمر، فهى أمهر ساحرات عائلتها، والتي أصبحت الدكتورة سونيا خبيرة التخسيس التي تقدم نظاما غذائيا مسحورا، وتنجح في إنقاص وزن السيدات.

يذكر أن حكاية "لا سحر ولا شعوذة" من تأليف هشام إسماعيل، بطولة هنا الزاهد، محمد كيلاني، ليلى عز العرب، ياسمين رحمي، محمد السعدني، جينا سليم، بسنت النبراوي وإيمي الجندي، وإخراج خالد الحلفاوي.

ويشار إلى أن النجمة هنا الزاهد، كانت تصور، الأسبوع الماضى، آخر حكايات مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، والتي تحمل اسم "أمانى وتهانى"، بالتزامن مع عرض العمل على قناة dmc.

ويعرض المسلسل يوميًا على قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى فى تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهرا.