شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب أبو يعلن إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب "أبو" إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية، حيث كتب على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "إيجابى للمرة الثانية"، وذلك بعد إصابته الأولى فى ديسمبر الماضى، واعتذر وقتها عن حفلات رأس السنة.

وحل أبو ضيفاً على تليفزيون الخليج 365 فى شهر يناير الماضى، وتحدث عن أغانى المهرجانات مؤكدًا أنها منتشرة وموجودة وقوية وحقيقية وقادمة من نبض الشارع، مضيفًا: "بحب أغنية أخواتى".

وأضاف أبو أن ألحان أغانى المهرجانات "ذكية جدًا"، وهناك إقبال كبير على هذه الأغانى، مضيفًا: "الفن فن، ومحمد فؤاد عمل أغانى مهرجانات، وممكن أقدم أغانى مهرجانات ولكن بطريقتى".

وتابع: "هدفى من المزيكا سعادة الناس وبث البهجة فيهم، وهذا ما حدث فى أغنية 3 دقات، وحبيبى يا ليل، وأهواك".