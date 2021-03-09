يوسف الشريف عن أحمد نادر جلال :"من أهم المخرجين في الوطن العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان يوسف الشريف صورة تجمعه بالمخرج أحمد نادر جلال، مخرج مسلسل "كوفيد 25"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وعلق "الشريف" على الصورة :"مع المخرج الكبير أحمد نادر جلال واحد من الناس اللي ليهم فضل عليا وواحد من أهم المخرجين في الوطن العربي، كوفيد 25".

يخوض الفنان يوسف الشريف السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "كوفيد 25"، ويشارك في بطولة المسلسل بجانبه، النجوم: آيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي وغيرهم.

مسلسل "كوفيد 25" تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.