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فيديو| رانيا يوسف تروج للموسم الثالث من"الآنسة فرح"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة للجزء الثالث من مسلسل "الآنسة فرح"، الذي يعرض اليوم على شاشة "Mbc4".

ونشرت "يوسف" مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"الموسم الثالث الآنسة فرح يعرض على شاشة "Mbc4"، 8 مساءًا بتوقيت مصر، ويعرض من الأحد للخميس على شاهد".

الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ، بطولة: رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي، وإخراج أحمد الجندي،.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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