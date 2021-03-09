نجوم الإعلام الرياضي في ضيافة "معكم منى الشاذلي" بهذا الموعد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يحل نجوم الإعلام الرياضي، إبراهيم فايق، وهاني حتحوت، وكريم رمزي، وكريم خطاب، ضيوفا على برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، يوم الخميس المقبل، في تمام التاسعة مساء.

وفي حلقة مليئة بالمفاجآت، تشاهدون مذيعو الرياضة في قالب ترفيهي بعيد عن الاستديوهات التحليلية، وتشهد الحلقة منافسة بين المذيعين الأربعة في الألعاب والغناء والضحك.

ويكشف الرباعي عن أسرار جديدة في حياتهم وكيف تعرفوا على بعضهم البعض، حيث يتحدث "خطاب" عن بدايته في التسويق، والتنمر الذي تعرض له بعد زيادة وزنه، بينما يروي "فايق" تفاصيل الوعكة الصحية التي أصابته، ومدى انزعاجه عندما تداول رواد التواصل الاجتماعي شائعة وفاته.

فيما يكشف كريم رمزي عن قصة اختيار اسم "كريستيانو" لابنه وقصة اسم شقيقه "مولر"، فيما تحدث هاني حتحوت عن بداية عمله في المجال الرياضي عندما كان مراسلا للقنوات.

وفي فقرة لاحقة، تستضيف منى الشاذلي أصحاب مشروع Adaptive appeal لدعم ملابس خاصة تناسب ذوي الهمم، والذين تحدثوا عن رحلتهم حتى نجاحهم في إطلاق أول براند موجه لذوي الاحتياجات الخاصة.