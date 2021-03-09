"شيخ تنبأ بنجوميته" و"أسيادنا راضيين عليك" كلمة السر في نجاح أحمد شيبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"أسيادنا راضيين عليك" و"انت نجم مية المية المية"، تعليقات كانت من أسباب الشهرة التي نالها المطرب الشعبي أحمد شيبه، مع انتشار مقطع فيديو له عبر صفحات موقع فيسبوك، وهو يغني في بداية مشواره بأحد الأفراح مع أحد معجبيه، ويدعى "أبو صدام"، والمفارقة هنا أن أول نجاح الفنان كانت نبوءة من شيخ في أحد الموالد.

أحمد محمد عبدالرحمن شيبه، هو الاسم الأصلي للمطرب الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ58.

والنجم الشعبي عن نبوءة الشيخ، خلال ظهوره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "بوضوح"، وقال: كنت وأنا صغير، أذهب مع والدي إلى الموالد في سوهاج، وفي إحدى المرات أمسكت الميكرفون وبدأت بالغناء، وخوفا من الحسد سارع والدي بخطف الميكروفون وقام بإخفائي، وقتها قال له أحد الشيوخ ويدعى الشيخ عبد الحي، "الولد ده هيطلع فنان".

وأضاف: "بعد إفلاس والدي قلت له ولا يهمك، باعتباري الكبير بين إخوتي، وقفت بجانبه وعملت في عدة مهن قبل دخول الفن".

شيبه تحدث عن واقعة الفيديو الشهير الذي انتشر عبر موقع فيس بوك، وقال: كنت أغني في أحد الأفراح في المنصورة، ووجدت هذا الشخص يرقص بين الناس، ولاحظت أنه محبوب، وبعد ذلك صعد إلى المسرح وبدأ في التحرك حولي، ثم خطف الميكرفون وقال لي "انت نجم مية المية المية" و"أسيادنا راضيين عليك"، وعرفت أن اسمه أبو صدام، وأصبح صديقا لي.

شيبه ارتفعت أسهم نجوميته بعد تقديمه أغنية "آه لو لعبت يازهر" في فيلم "أوشن 14"، وتخطت نسبة مشاهدتها عبر موقع يوتيوب الـ300 مليون، ويستعد حاليا لتقديم دويتو غنائي مع المطرب عمرو كمال بعنوان "ملوك السعادة"، ويعد الثاني لهما بعد "يلا بالسلامة".