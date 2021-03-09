رسالة محمد هنيدي للمطالبين بالتستر على جريمة التحرش بطفلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

استنكر النجم محمد هنيدي، حديث البعض عن ضرورة التستر على واقعة التحرش بطفلة داخل مدخل عمارة بميدان الحرية بمنطقة المعادي.

وكتب هنيدي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "بعض الأشخاص بيتكلموا عن الستر في جريمة مرعبة زي التحرش بطفلة.. الستر لما بتكون بترتكب معصية أكيد.. بس المعصية دي متأذيش حد.. أما التحرش بطفلة ده جريمة.. جريمة في أي دين وجريمة في أي قانون.. جريمة لازم صاحبها يتعاقب عليها".

وكان هنيدي قد كتب عبر "فيسبوك" منذ ساعات: "الفيديو المنتشر لكائن يتحرش بطفلة بريئة مرعب لدرجة مخيفة، ومانصحش حد يشوفه، والحسنة الوحيدة أنه أظهر وحش من وسط وحوش كتير بتعيش بينا ورا وش بلاستيك بيخفي صفات أبشع مما نتصور، شكرا للشرطة المصرية في سرعة القبض عليه، وربنا يحفظنا ويحفظكوا".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه شخص أثناء استدراجه لطفلة داخل مدخل عقار، ويحاول التحرش والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

ويظهر أيضا في الفيديو صاحبة كاميرا مراقبة بالعقار تشاجرها مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يديه، ففر هاربا، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وباشرت النيابة التحقيق، وتبين من التحريات وجمع المعلومات، أن المتهم هو "م. ج" 32 سنة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الواقعة، أن الضحية طفلة تتسول بالشوارع، وجار البحث عن مكان إقامتها واستدعائها لسؤالها والتوصل لأسرتها.

وأوضحت التحريات، أن الحادث وقع أمام معمل تحاليل تعمل به فتاتان ظهرتا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وفور رؤية المتحرش خرجتا له لمنع اغتصاب الضحية.

ويقوم فريق من مباحث الإنترنت ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق في الواقعة، وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة وطلب التحريات عن الواقعة.