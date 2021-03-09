من هو الطفل عبدالرحمن عادل الذي أبكى السيسي بأغنية "ابن الشهيد"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

افتتح الطفل الكفيف عبد الرحمن عادل، الفقرة الغنائية بالندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم بعنوان "لولاهم ما كنا هنا"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك في الفقرة نجوم الغناء: أنغام، نادية مصطفى، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، جنات، ورامي رفعت.

وقدّم عبد الرحمن أغنية "ابن الشهيد" بمشاركة "سيف ولوجين" نجلي الشهيد البطل عميد أركان حرب مصطفى عبيدو.

وتأثر الرئيس السيسي بغناء "عبد الرحمن" الأغنية التي تقول كلماتها: "أنا جايز ماشي لكن سايبلكم ذكريات، عايشة في كل الأماكن باينة في كل الحاجات، لو قالوا ده مات قولولهم عاش راجل مات شهيد، وعشان على الجنة رايح فالليلة هتبقى عيد، أنا ماشي وسيرتي عايشة، يحكوها الناس في قصة، ويقولوا كأنه عايش وكأنه ممتش لسه، وكأنه معانا قاعد، حوالينا وروحه حاضرة، وإن جيت في الحلم هاجي وأنا ماشي في سكة خضرا، هحضن ابني وأبوسه، وهقابل أختي وأمي، أنا سايب ناس ورايا مش هتفرط في دمي، أنا جايز ماشي لكن أنا ماشي بجسمي بس، واللي بيحضر عزايا شافني وبوجودي حس، والموت مش ده النهاية، ده بداية لعمر تاني، أنا جايز سبت بيتنا، بس قلوبكم مكاني".

وهذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها عبد الرحمن عادل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ قدّم أغنية "نفس الحروف" مع النجمة دنيا سمير غانم، يوم 23 ديسمبر 2018، في الاحتفالية الخاصة باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس.

أغنية "نفس الحروف" من كلمات محمد إبراهيم وهشام سليمان وألحان هشام جمال وتوزيع مادي.

وبعد تقديم الأغنية، كتبت دنيا سمير غانم عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "تشرفت بالغناء في أغنية (نفس الحروف)، وأشكر كل صناع الأغنية، الملحن وصاحب الرؤية الفنية للأغنية هشام جمال والموزع مادي ومؤلفين الكلمات التي لمست قلوبنا كلنا المبدع محمد إبراهيم والأستاذ هشام سليمان، كما ‎أشكر الملائكة محمود وأحمد ونانسي ونيرة، ومن أبكاني أثناء التسجيل بصوته وإحساسه عبد الرحمن، سعيدة أنني شاركتهم يومهم الجميل وأتمنى لهم كل الخير والصحة والسعادة والحب، كما أشكر كل القائمين على الاحتفال وكل أحبائي الأبطال الذين أمدونا بالأمل الكبير في الحياة بعزيمتهم القوية، علينا أن نعامل كل الملائكة ذوي الهمم بكل حب و حنان و تلقائية لأنهم فعلا قطعة من الجنة".

عقب ذلك تعاقد المنتج هشام جمال مع الطفل الكفيف عبد الرحمن عادل لإنتاج أولى أغنياته، وذلك تشجيعا له ومشاركة في الدور الذي تهدف إليه الدولة في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة واكتشاف الموهوبين منهم في المجالات الفنية.

وحل عبد الرحمن عقب ذلك ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي وقدّم أغنية "نفس الحروف" ضمن فريق "wonders band" أول "باند" محترف من ذوي القدرات الخاصة في العالم العربي.

كما قدّم نفس الأغنية أيضا على مسرح "صاحبة السعادة" مع هشام جمال، ودخلت إثر ذلك الإعلامية إسعاد يونس في نوبة بكاء.

وحلّ كذلك مؤخرا ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" ضمن فريق "وندرز" بقيادة هشام جمال.

وتحل اليوم ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، والذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969.