محمد فراج بالندوة التثقيفية: دم الشهداء مرحش هدر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان محمد فراج، في الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم بعنوان "لولاهم ما كنا هنا"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال فراج، خلال كلمته: "لكل شهيد حكاية، من يوم ميلاده لحد يوم الاستشهاد، كان البطل قد التحدي، قال أبوه ابني فدى تراب البلد، وأمه قالت هو ابن مصر قبل ما يكون ابني، هو كان في المدرسة بيقف تحية للعلم، تعظيم سلام للبطل اللي مخافش ولا انحنى، ملامحه مصرية متربي هنا، يشبه لنا".

أضاف: "هنا كلنا طريقنا واحد، على قلب رجل واحد، عايشين بفخر وعزة، دم الشهداء مرحش هدر، عيشونا وعيشوا أهالينا في أمن وأمان، وبفضل الله رجعت الحياة طبيعية في سيناء، مرة تانية وألف مرة، يحيا الشهيد اللي ضحى بدمه وقال تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".

وتحل اليوم ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، والذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969.