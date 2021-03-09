عمرو سلامة يطالب بعقاب "مؤلم ووحشي" لمتحرش المعادي.. وهكذا علّق ميدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّق المخرج عمرو سلامة، على واقعة التحرش بطفلة داخل مدخل عمارة بميدان الحرية بمنطقة المعادي.

وكتب سلامة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "غلطت وشوفت فيديو الراجل المتحرش بالطفلة، الراجل ده نوع عقابه ماينفعش يتحكم بيه من رجل قانون عادي، لازم يتفكر فيه من مبدعين ساديين قادرين على ابتكار نوع عقاب بطيء ومؤلم ووحشي، والأهم يكون علني، مش انتقام منه على قد ما يكون عبرة لكل واحد على شاكلته، مش سجن وإعدام والكلام الفافي ده".

فيما علّق نجم نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو على تغريدة عمرو سلامة؛ قائلا: "أنا جاهز"، وعقب الأخير: "حاجة مؤلمة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه شخص أثناء استدراجه لطفلة داخل مدخل عقار، ويحاول التحرش والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

ويظهر أيضا في الفيديو صاحبة كاميرا مراقبة بالعقار تشاجرها مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يديه، ففر هاربا، وتحرر المحضر اللازم عن الوقعة وباشرت النياية التحقيق، وتبين من التحريات وجمع المعلومات، أن المتهم هو "م. ج" ٣٢ سنة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الواقعة، أن الضحية طفلة تتسول بالشوارع، وجار البحث عن مكان إقامتها واستدعائها لسؤالها والتوصل لأسرتها.

وأوضحت التحريات، أن الحادث وقع أمام معمل تحاليل تعمل به فتاتان ظهرتا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وفور رؤية المتحرش خرجتا له لمنع اغتصاب الضحية.

ويقوم فريق من مباحث الإنترنت ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق في الواقعة، وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة وطلب التحريات عن الواقعة.