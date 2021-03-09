شكرا لقرائتكم خبر عن فريق BTS يتبرع بأزياء كليب "Life Goes On" للأعمال الخيرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبرع أعضاء الفريق الكورى الشهير BTS بمجموعة من الملابس التى قاموا بارتدائها فى فيديو كليب "Life Goes On" الذى حقق نجاح مذهل منذ اطلاقه، وجاء هذا التبرع لمزاد أسبوع الجرامى "Grammy Week Auction".

ساهم فريق "BTS " والمرشح لأول مرة للمنافسة فى الـ "GRAMMY" بسبع أزياء، سيتم بيعها بالمزاد العلنى عبر الإنترنت من خلال Charitybuzz، واشارت التقارير التى نشرتها العديد من الموقع الفنية وأبرزها "ام ان أى" أن القيمة الإجمالية للملابس حاليا تقدر بحوالى 30 ألف دولار أمريكى.

ومن المقرر أن تذهب العائدات إلى مؤسسة Grammy Museum Foundation غير الربحية، والتى تدعم مبادرات تعليم الموسيقى.

وهناك عدد آخر من نجوم الغناء فى العالم تبرعوا للمزاد ومن أبرز هؤلاء النجمة الشهيرة تايلور سويفت التى تتمتع بشعبية جارفة حول العال، كذلك شاركت النجمة العالمية وبيلى إيليش، والمغنية الشهيرة H.E.R وغيرهم الكثيرين .

وتصدرت مؤخرا الفرقة الكورية الشهيرة BTS قائمة Twitter لأكثرالفنانين شهرة بعالم الموسيقى "Most Twitter About Musicians" للعام الرابع على التوالى، وهو الخبر الذى تصدر عددا هائلا من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "إم أن أى"، وكشف الاستطلاع الجديد أن فريق BTS كان رقم واحد فى التغريد عن الموسيقيين فى الولايات المتحدة، متفوقا على عدد كبير من أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم منهم كانى ويست وبيونسيه ودريك