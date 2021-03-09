شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو تحتفل بعيد ميلاد ابنها:"بستنى اليوم ده علشان ألعب بهدايا إسماعيل " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة دينا محسن "ويزو"، وزوجها شريف حسنى، بعيد ميلاد ابنهما إسماعيل، ونشرت "ويزو" فيديو يوثق لحظات الاحتفال السعيدة بعيد الميلاد، عبرحسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وظهرت فى حالة سعادة كبيرة بينما كانت تلعب مع المهرج وبألعاب ابنها التى تلقاها بمناسبة عيد ميلاده.

وعلقت "ويزو" على فيديو عيد ميلاد ابنها، "كل سنة وأنت طيب يا نور عينى، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ويديك الصحة والعافية ويهديك ليا أنا وأبوك وتبقي بار بينا يا نور الدنيا بحالها"، وأضافت "بستنى عيد ميلادك علشان ألعب فيه وألعب باللعب اللى بتجيلك، بحبك يا قلبى.. إسماعيل ابنى حبيبى ونور عينى.. ربنا يحفظك ويحميك ويبعد عنك الشيطان".



الفنانة ويزو تحتفل بعيد ميلاد ابنها



الفنانة ويزو



ويزو

على جانب آخر، كشفت الفنانة ويزو - فى وقت سابق - عن تفاصيل بداية تعارفها بزوجها، حيث قالت: "أنا وزوجى كنا زملاء أثناء الدراسة ولم تكن هناك أى مشاعربينا، وبعدها اتقابلنا تانى بالصدفة وكان بيضحكنى جدا وبدأنا فى الإعجاب متبادل بينا".

وأضافت ويزو مازحة: "كنت عايزة أتجوز فرارجى أو جزار عشان عايزة ألبس عباية ودهب يملأ ذراعى، والعلاقة الزوجية فى خيالى روقة ونور الشريف فى فيلم العار"، وتابعت ويزو: "أنا لا أقوم بالنكد فى البيت، وضربت مثلا على ذلك بأن زوجها غيور جدا فكنت بقوله يا معلم خد الدنيا ببساطة وأقوم أعمل له صينية كيكة".

وكانت الفنانة دينا محسن "ويزو"، قد احتفلت بمناسبة عيد الحب، 14 فبراير الماضى، مع زوجها شريف حسنى، ونشرت فيديو لهما عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وفى الخلفية تظهر ألحان أغنية "لقيت حب عمرى" للنجم تامر حسنى، وعلقت "ويزو" على الفيديو بجملة، "happy valentines day ".