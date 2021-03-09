شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض حكاية "حتة منى"من مسلسل "زى القمر" لإلهام شاهين 20 مارس على cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة cbc عن بدء عرض حلقات حكاية "حتة منى" للنجمة إلهام شاهين وهى أولى حكايات مسلسل "زى القمر"، يوم السبت الموافق 20 مارس الجارى الساعة 8 مساء، حيث طرحت القناة برومو الحكاية وكشف عن طبيعة الأحداث التى تدورفى إطار اجتماعى حول قضايا المرأة التى تفضل إلهام شاهين تقديمها سواء فى السينما أو الدراما.

مسلسل "زى القمر" إنتاج مها سليم بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدم في حكايات كل حكاية من 5 حلقات بأبطال ومؤلفين ومخرجين مختلفين، وأولى الحكايات "حتة منى" سيناريو وحوار شهيرة سلام وإخراج حسام على، ويشارك في الحكاية إلى جانب إلهام شاهين كلاً من أحمد وفيق، ايناس كامل، نهال عنبر، سارة الشامى، حنان سليمان، مؤمن نور وعدد آخر من الفنانين الشباب

واحتفلت إلهام شاهين، الأسبوع الماضى بانتهاء تصوير "حتة منى"، حيث نشرت عبر حساباتها الشخصية على موقعى "فيس بوك" و"انستجرام"، صور من احتفالها مع فريق العمل بانتهاء التصوير، ووجهت رسالة شكر للقائمين على المسلسل عبرت فيها عن سعادتها للمشاركة فى هذا العمل، وقالت: "احتفل مع أسرة مسلسل "زى القمر" بانتهاء التصوير لأول خماسية بالمسلسل باسم (حته منى)".



بوستر حكاية حتة منى

وأضافت إلهام شاهين:"مع أحلى منتجه مها سليم، والمخرج الرائع حسام على، والكاتبة الرومانسية الرقيقة شهيرة سلام، والمصور محمود عبد المعبود والمونتير طرابيلى، والمنتج الفنى فرغلى، وشاركنا فى الاحتفال أمير شاهين، وزوجته المونتيرة منه جاب الله.. شكرا لكل من شارك بالعمل فى (حته منى) أمام الكاميرا وخلفها".

وتابعت: "كان نفسي نتجمع كلنا طبعا.. قضيت معكم أوقات حلوة أثناء التصوير مليئة بالطاقة الإيجابية والحماس والتفانى فى العمل والإبداع والمجهود الكبير لتقديم عمل مميز، فيه رسائل هامة، ومفاجآت فى الأحداث.. يطرح قضايا مجتمعيه مؤثرة.. أتمنى أن يعجب الجمهور كما أعجب به كل من شارك فيه".



النجمة الهام شاهين

يذكر أن إلهام شاهين تغيب عن الدراما منذ 4 سنوات وتحديداً بعدما قدمت الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية" عام 2016 الذى شارك في بطولته صفية العمرى وإلهام شاهين وهشام سليم وفردوس عبد الحميد والتونسية درة ومحمد رياض وعلاء مرسى وحنان شوقى، ومحمد متولى وأنعام سالوسة وعهدى صادق وأخرجه مجدى أبو عميرة.



احمد وفيق والهام شاهين فى مشهد من حتة منى



النجمة الهام شاهين



النجمة الهام شاهين



الهام شاهين فى حتة منى



الهام شاهين فى مشهد من حتة منى



الهام شاهين فى مشهد من حكاية حتة منى



الهام شاهين واحمد وفيق



الهام شاهين ونهال عنبر من حكاية حتة منى



الهام شاهين ونهال عنبر



عرض حكاية حتة منى على cbc