شكرا لقرائتكم خبر عن صورته مع والدته وزوجته.. أحمد حلمى فى يوم المرأة العالمى: لولاهم ما كنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أحمد حلمي على توجيه رسالة لوالدته وزوجته النجمة مني زكي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذى احتفل به العالم أمس الموافق 8 مارس، وهو مناسبة سنوية تحتفى بأعمال النساء وشجاعتهن وإنجازاتهن المبهرة حول العالم.

ونشر حلمي صورته مع زوجته ووالدته، عبرحسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق :"الثامن من مارس هو يوم المرأة العالمي.. لو كان بيدي لسطرته في كتب التاريخ .. فهى اللون المكمل لكل صورة فيعطيها المعنى .. هي الكنز الذي نجده في المحنة .. هي الضحكة المكمله لكل فرحة . .. هي الضوء اللامع في اي عتمة".



احمد حلمي

وتابع :"هي الذراع وهي العضد .. شجعوهن .. فلنكن سندا لهن فلولاهم ما كنا .. فهن من كانوا سببا في وجودنا فخرجنا من ارحامهن .. شكرا يا أمي علي ما اعطيتني اياه من سنين عمرك حتي أصبحت رجلا يحترم كل امرأة و يقدرها .. شكرا لشريكتي في الحياة على وجودك في كل لحظة معي كتفٍ بكتف .. فكنتي دائما نِعمَ الحبيبة و الزوجة والصديقة و نِعمَ الأم .. شجعوهن فلولاهم ما كنا".



حلمي مع والدته ومني زكي

وشارك النجم أحمد حلمى متابعيه قبل أيام عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام" بصور جديدة له، وهو يشرب القهوة، حيث مازح متابعيه فور نشر الصورة، وكتب: "صباح الفل، اتفضلوا القهوة"، وما إن نشر الصور حتى انهالت عليه التعليقات من جانب متابعيه ممن كتبوا: "برنس السينما، فى انتظار أعمالك، بالإضافة إلى غيرها من التعليقات".