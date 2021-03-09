آسر ياسين بالندوة التثقيفية: جدي خلاني أحلم أن مصر تبقى قد الدنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان آسر ياسين، في الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم بعنوان "لولاهم ما كنا هنا"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال ياسين، خلال كلمته: "كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وحضرتك طيب يا سيادة الرئيس، أنا ليّا الشرف إني متواجد معكم النهاردة عشان نحتفي بيوم الشهيد".

تابع: "كان ليّا الحظ إني اتربيت على إيد جدي اللواء أركان حرب فؤاد ياسين، جدي اللي خلاني أحلم نفس حلمه، حلم مصر تبقى أحسن بلد في الدنيا، تبقى قد الدنيا، وشعبها يبقى أرقى شعوب الأرض".

واصل: "مصر ولادة رجال، جابت أبطال حفظوا عليها سنين، لازم نكون عارفين إن روحهم وحياتهم غالية وعزيزة علينا جدا، لأن الشهيد لما ضحى بعمره كان عنده حلم".

وتحل اليوم ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، والذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969.