منة فضالي تقلد عادل إمام في "شاهد ماشفش حاجة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو لها تظهر خلاله وهي تقوم بتقليد الزعيم عادل إمام في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" والتي عُرضت لأول مرة عام 1976.

ونشرت منة الفيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وتقوم فيه بتقليد "الزعيم" في مشهد من مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، وتقول تزامنا مع صوت بالمسرحية: "عزة أحمد عبد السلام.. أومال سيدتك اسمك إيه.. سيدتك اسمك أحمد عبد السلام وبنتك اسمها عزة أحمد عبد السلام برضو!".

مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" بطولة عادل إمام وناهد جبر وعمر الحريري ونظيم شعراوي، تأليف ألفريد فرج وإخراج هاني مطاوع.

ومن جانب آخر؛ تشارك منة فضالي في فيلم "آخر نيزك"، والعمل ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي ويتحدث عن نهاية العالم ويعتمد على مجموعة من الجرافيك والتأثيرات، ويشارك في بطولته النجوم: محمد عز، حمزة العيلي، أحمد عبد الله محمود، محسن منصور، هاجر الشرنوبي، نرمين شوقي، جاد أبو علي، نجيب بالحسن، إخراج ميدا، وإنتاج شركة لايت إينجنن.