تفاصيل أول أغنية شعبية بصوت أنغام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة أنغام عن استعدادها لطرح أول أغنية شعبية الطابع في مشوارها، وهي بعنوان "هتشتاقوا"، مؤكدة أن إعجابها بكلماتها التي كتبها الشاعر عمرو يحي، هو الذي شجعها على تقديمها.

أنغام في مداخلة هاتفية بأحد البرامج الإذاعية، كشفت عن اسم الأغنية،:"وقالت :" الأغنية بعنوان "هتشتاقوا" كلامها جميل، وجديدة عليا، ومؤلفها الشاعر عمرو يحيى كتب كلماتها بشكل رائع، واللحن جديد لأنها شعبية".

الشاعر عمرو يحيى في تصريح لموقع "الخليج 365"، قال:" الأغنية سجلتها الفنانة أنغام في منتصف فبراير الماضي، وكانت قد قامت باختيارها في ديسمبر 2019، وهي من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري".

أنغام طرحت مؤخرا أغنية باسم "هو نفس الشوق"، من كلمات الشاعر أسامة مصطفى، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشي، وارتدت في الفيديو كليب "تيشيرت" باللون الأبيض مكتوب عليه اسم ألبومها الجديد "لم نفترق"، وظهرت به وهي تنظر إلى صور النجوم الراحلين، من بينهم محمود ياسين وسعاد حسني ورجاء الجداوي ووحيد حامد.