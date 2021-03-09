رانيا يوسف في يوم الشهيد: نترحم على كل جندي دافع عن هذا الوطن لنبقى بأمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أحيّت الفنانة رانيا يوسف، ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، والذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969.

وكتبت "رانيا" عبر حسابه بموقع "تويتر": "اليوم تمر علينا ذكرى يوم الشهيد لنترحم على كل جندي دافع عن هذا الوطن لنبقى في أمان".

ومن جانب آخر؛ حرصت الفنانة رانيا يوسف، على الترويج للجزء الثاني من مسلسل "مملكة إبليس"، ونشرت الفيديو الترويجي للعمل الخاص بقناة (إم بي سي)، عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت: "3 أيام ويبدأ الجزء الثاني من مسلسل (مملكة إبليس)، 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية على MBC1 ".

المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، تأليف محمد أمين راضي، ويتقاسم بطولته غادة عادل، ورانيا يوسف،وأحمد داوود، وصبرى فواز، سلوى خطاب، وكريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح.